Гол Влаховича в добавленное время принес «Ювентусу» победу над «Салернитаной»

«Ювентус» на выезде победил «Салернитану» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На гол Джулио Маджоре на 39-й минуте, туринцы ответили результативными ударами Сэма Айлинга и Душана Влаховича — на 65-й и 90+1-й минутах.

Хозяева с 53-й минуты играли вдесятером после удаления автора гола Маджоре.

«Ювентус» набрал 46 очков и приблизился к лидеру чемпионата «Интеру» (48 очков). Команда Массимилиано Аллегри не проигрывала в серии А с сентября 2023 года — 11 побед и 3 ничьих.

«Салернитана» с 12 очками — на последней строчке в турнирной таблице серии А.