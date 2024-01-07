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Сегодня, 21:54

Гол Влаховича в добавленное время принес «Ювентусу» победу над «Салернитаной»

Руслан Минаев
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Душан Влахович.
Фото Global Look Press

«Ювентус» на выезде победил «Салернитану» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На гол Джулио Маджоре на 39-й минуте, туринцы ответили результативными ударами Сэма Айлинга и Душана Влаховича — на 65-й и 90+1-й минутах.

Хозяева с 53-й минуты играли вдесятером после удаления автора гола Маджоре.

«Ювентус» набрал 46 очков и приблизился к лидеру чемпионата «Интеру» (48 очков). Команда Массимилиано Аллегри не проигрывала в серии А с сентября 2023 года — 11 побед и 3 ничьих.

«Салернитана» с 12 очками — на последней строчке в турнирной таблице серии А.

Италия. Серия А. 19-й тур
07 янв, 20:00. Arechi (Салерно)
Салернитана
1:2
Ювентус

Футбол
ФК Салернитана
ФК Ювентус
4
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 19 15 3 1 44-9 48
2
 Ювентус 19 14 4 1 29-12 46
3
 Милан 19 12 3 4 35-20 39
4
 Фиорентина 19 10 3 6 27-19 33
5
 Болонья 19 8 8 3 22-16 32
6
 Лацио 19 9 3 7 23-20 30
7
 Аталанта 18 9 2 7 29-20 29
8
 Рома 18 8 4 6 30-20 28
9
 Наполи 19 8 4 7 28-24 28
10
 Торино 19 7 6 6 18-18 27
11
 Монца 19 6 7 6 19-20 25
12
 Лечче 19 4 9 6 20-25 21
13
 Дженоа 19 5 6 8 20-24 21
14
 Фрозиноне 19 5 4 10 25-34 19
15
 Сассуоло 19 5 4 10 26-33 19
16
 Удинезе 19 2 11 6 19-30 17
17
 Кальяри 19 3 6 10 17-32 15
18
 Верона 19 3 5 11 16-26 14
19
 Эмполи 19 3 4 12 10-33 13
20
 Салернитана 19 2 6 11 16-38 12
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38 тур
5.01 22:45
Болонья – Дженоа
 1 : 1
6.01 14:30
Интер – Верона
 2 : 1
6.01 17:00
Фрозиноне – Монца
 2 : 3
6.01 20:00
Лечче – Кальяри
 1 : 1
6.01 22:45
Сассуоло – Фиорентина
 1 : 0
7.01 14:30
Эмполи – Милан
 0 : 3
7.01 17:00
Торино – Наполи
 3 : 0
7.01 17:00
Удинезе – Лацио
 1 : 2
7.01 20:00
Салернитана – Ювентус
 1 : 2
7.01 22:45
Рома – Аталанта
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 9
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 9
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Перейра Гомес Фелипе Андерсон

Лацио

 6
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 5
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 17 1 2
Паскуале Маццокки

Паскуале Маццокки

Салернитана, Наполи

 19 1 4
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
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