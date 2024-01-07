«Рома» — «Аталанта»: Миранчук выйдет с первых минут

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«Рома» и «Аталанта» объявили стартовые составы перед матчем 19-го тура чемпионата Италии. Игра пройдет в Риме.

Российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук выйдет с первых минут.

«Рома»: Патрисиу, Манчини, Льоренте, Кристенсен, Карсдорп, Залевски, Кристанте, Бове, Пеллегрини, Дибала, Лукаку.

«Аталанта»: Карнесекки, Колашинац, Джимсити, Скалвини, Руджери, Хольм, Де Рон, Эдерсон, Копмейнерс, Миранчук, Де Кетеларе.

Матч начнется в 22.45 мск.