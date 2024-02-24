«Эмполи» вырвал победу у «Сассуоло» в добавленное время

«Эмполи» на выезде победил «Сассуоло» в матче 26-го тура серии А — 3:2.

За хозяев голы забили Андреа Пинамонти, который реализовал пенальти, и Джанмарко Феррари. У гостей отличились Себастьяно Луперто, М'Байе Ньянг (с пенальти) и Симоне Бастони, гол которого на 90+4-й минуте матча принес победу «синим».

После этой игры «Эмполи» поднялся на 13-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 25 очков. У «Сассуоло» 20 очков и 17-я позиция.