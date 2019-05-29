Руководство "Аталанты" убедило Гасперини остаться на посту главного тренера

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что руководство клуба убедило его остаться на своем посту. Ранее Sky Sport Italia сообщил, что соглашение с 61-летним итальянским специалистом будет продлено до июня 2022 года, а заработная плата составит 2 миллиона евро за сезон.

- Я решил остаться, однако мы договорились объявить об этом по окончании сезона, чтобы насладиться нашим замечательным достижением, - приводит слова Гасперини официальный сайт клуба из Бергамо. - Мы должны были заложить основы на будущий сезон. Клуб убедил меня остаться, заверив, что улучшения продолжатся.

Наши фанаты являются потрясающими. Их постоянная поддержка доставляет мне большую радость. Я очень рад быть здесь и уже сосредоточен на следующем сезоне.

Напомним, Гасперини возглавляет "Аталанту" с 2016 года. Под его руководством клуб из Бергамо занял третье место в чемпионате Италии-2018/19 и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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