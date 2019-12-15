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Роналду впервые в сезоне забил два гола в матче «Ювентуса»

19:14
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В воскресенье, 15 декабря, «Ювентус» в Турине обыграл «Удинезе» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Форвард «бьянконери» Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече. 34-летний португалец впервые в нынешнем сезоне отличился дважды за туринцев в одной игре.

«Ювентус» с 39 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы серии А. «Удинезе» — 15 баллов и 17-е место.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Ювентус», забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Португалец отметился 5 забитыми мячами в 4-х последних встречах.

Чемпионат Италии по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Ювентус — Удинезе

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