Роналду впервые в сезоне забил два гола в матче «Ювентуса»

В воскресенье, 15 декабря, «Ювентус» в Турине обыграл «Удинезе» (3:1) в матче 16-го тура чемпионата Италии. Форвард «бьянконери» Криштиану Роналду оформил дубль в этой встрече. 34-летний португалец впервые в нынешнем сезоне отличился дважды за туринцев в одной игре.

«Ювентус» с 39 очками располагается на первой строчке турнирной таблицы серии А. «Удинезе» — 15 баллов и 17-е место.

В текущем сезоне Роналду провел 19 матчей за «Ювентус», забил 11 голов и отдал одну результативную передачу. Португалец отметился 5 забитыми мячами в 4-х последних встречах.

Чемпионат Италии по футболу: новости и статьи, календарь и результаты игр, турнирная таблица, обзоры матчей