Роналду считает, что «Ювентус» завоевал очень важное очко в игре с «Аталантой»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

«Тяжелый матч, но очень важное очко, — написал португалец в Twitter. — Продолжаем биться до конца.

A difficult game but a very important point. Keep on fighting until the end ?? #FinoAllaFine pic.twitter.com/UfB0HwgFxt — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 11, 2020

В составе «Юве» дубль сделал Роналду, который реализовал два пенальти. У команды из Бергамо забивали Дуван Сапата и Руслан Малиновский.