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Роналду считает, что «Ювентус» завоевал очень важное очко в игре с «Аталантой»

10:50
Криштиану Роналду. Фото Twitter.
Криштиану Роналду. Фото Twitter.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями после матча с «Аталантой» (2:2) в 32-м туре чемпионата Италии.

«Тяжелый матч, но очень важное очко, — написал португалец в Twitter. — Продолжаем биться до конца.

В составе «Юве» дубль сделал Роналду, который реализовал два пенальти. У команды из Бергамо забивали Дуван Сапата и Руслан Малиновский.

Ювентус — Аталанта

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