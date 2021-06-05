20-летний экс-футболист «Милана» покончил с собой
Бывший полузащитник молодежной команды «Милана» Сеид Визин покончил жизнь самоубийством, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, тело 20-летнего футболиста нашли в его квартире в городе Ночера-Инферьоре. Сообщается, что Визин тяжело переживал из-за проявлений расизма в повседневной жизни. На похоронах спортсмена зачитали письмо, которое он написал в 2019 году и разослал некоторым своим друзьям и психотерапевту.
«Куда бы я ни шел, где бы я ни был, я чувствую за спиной тяжелые взгляды людей, полные скепсиса, предвзятости, отвращения и испуга», — писал футболист.
Визин вырос в итальянской семье, которая усыновила его в детском возрасте. В 2014 году его пригласили в «Милан», откуда он в 2016 году перешел в «Беневенто». Недавно футболист заявил, что хочет уйти из профессионального спорта.
Дополнительная информация:
https://www.corriere.it/cronache/21_giugno_05/seid-visin-funerale-letta-sua-lettera-contro-razzismo-bae7c520-c600-11eb-8929-1e7e5315cef2.shtml
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