20-летний экс-футболист «Милана» покончил с собой

Бывший полузащитник молодежной команды «Милана» Сеид Визин покончил жизнь самоубийством, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, тело 20-летнего футболиста нашли в его квартире в городе Ночера-Инферьоре. Сообщается, что Визин тяжело переживал из-за проявлений расизма в повседневной жизни. На похоронах спортсмена зачитали письмо, которое он написал в 2019 году и разослал некоторым своим друзьям и психотерапевту.

«Куда бы я ни шел, где бы я ни был, я чувствую за спиной тяжелые взгляды людей, полные скепсиса, предвзятости, отвращения и испуга», — писал футболист.

Визин вырос в итальянской семье, которая усыновила его в детском возрасте. В 2014 году его пригласили в «Милан», откуда он в 2016 году перешел в «Беневенто». Недавно футболист заявил, что хочет уйти из профессионального спорта.