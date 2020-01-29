Ромелу Лукаку: «Помню крыс над головами. Мы были не бедными, а нищими»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку рассказал, в каких тяжелых условиях он рос. В текущем сезоне он забил 18 голов и сделал 4 результативные передачи в 27 матчах.

— Я помню все эти штуки — крысы у нас над головами и все такое, — цитирует форварда Sky Sports. — Всегда говорю, что не был не единственным, кто прошел через это, но использую это как мотивацию, чтобы стать тем парнем, которым являюсь сегодня. Мы были на мели. Не просто бедные, а нищие.

Мой отец был профессиональным футболистом, но его карьера подошла к концу, денег не стало. Пекари разрешали маме брать буханку хлеба в понедельник и расплачиваться с ними в пятницу. Когда она смешивала воду с молоком, я понял, что дальше некуда, понимаете, о чем я?

Жизнь слишком коротка для стресса и драмы. Но мне бы хотелось еще раз поговорить с дедом, чтобы он узнал о моих успехах.