«Рома» ведет переговоры с Тилемансом

Полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, у которого заканчивается контракт, может продолжить карьеру в Италии.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Рома» вступила в переговоры с игроком сборной Бельгии.

В сезоне-2022/23 Тилеманс сыграл 37 матчей, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.