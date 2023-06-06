«Ювентусу» интересен нападающий «Лилля» Тимоти Веа

Нападающий сборной США и «Лилля» Тимоти Веа интересен «Ювентусу», сообщает Goal.

По данным источника, 23-летнего игрока готовы продать за 10 миллионов евро этим летом. После зимнего интереса со стороны «Севильи», летние варианты Веа сводятся к выбору между «Марселем» и «Ювентусом».

Информируется, что «Ювентус» привлекает универсальность американского футболиста, который может играть в качестве центрального нападающего, на любом фланге или даже в полузащите.

В сезоне-2022/23 Веа сыграл за «Лилль» 32 матча во всех турнирах и отадл 2 голевые передачи. Портал Tramsfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.