«Рома» ведет переговоры с Джеко о продлении контракта
Форвард «Ромы» Эдин Джеко ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
Римляне предлагают 34-летнему боснийцу соглашение до июня 2023 года. Действующий контракт футболиста с «волками» рассчитан до июня 2022-го.
Еще недавно Джеко был близок к уходу из «Ромы». Серьезный интерес к форварду проявлял «Ювентус». Но, в итоге, босниец остался в Риме.
В текущем сезоне Джеко сыграл 2 матча в серии А, не отметившись результативными действиями.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.