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«Рома» ведет переговоры с Джеко о продлении контракта

12:14
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Форвард «Ромы» Эдин Джеко ведет переговоры с клубом о продлении контракта, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Римляне предлагают 34-летнему боснийцу соглашение до июня 2023 года. Действующий контракт футболиста с «волками» рассчитан до июня 2022-го.

Еще недавно Джеко был близок к уходу из «Ромы». Серьезный интерес к форварду проявлял «Ювентус». Но, в итоге, босниец остался в Риме.

В текущем сезоне Джеко сыграл 2 матча в серии А, не отметившись результативными действиями.

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