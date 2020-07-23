«Рома» разгромила СПАЛ и обошла «Милан»
«Рома» на выезде разгромила СПАЛ в матче 35-го тура чемпионата Италии (6:1). Благодаря победе римская команда опередила «Милан» в турнирной таблице и занимает теперь 5-е место.
Чемпионат Италии
Серия А
35-й тур
СПАЛ — «Рома» — 1:6 (1:2)
Голы: Калинич, 10 (0:1). Черри, 24 (1:1). Перес, 38 (1:2). Коларов, 47 (1:3). Бруну Перес, 52 (1:4). Бруну Перес, 75 (1:5). Дзаньоло, 90 (1:6).
СПАЛ: Летица, Фелипе, Томович, Сала (Реца, 6), Викари, Д`Алессандро (Петанья, 58), Дабо, Вальдифиори (Тунев, 81), Мурджа, Стрефецца (Куэльяр, 81), Черри (Ди Франческо, 58).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола (Дзаппакоста, 46), Бруну Перес, Манчини (Мерт Четин, 56), Кристанте, Пеллегрини (Дзаньоло, 56), Диавара (Вильяр, 56), Калинич, Перес (Клайверт, 78).
Предупреждение: Стрефецца, 77.
Судья: Манганьелло.
22 июля. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».
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