«Рома» разгромила СПАЛ и обошла «Милан»

«Рома» на выезде разгромила СПАЛ в матче 35-го тура чемпионата Италии (6:1). Благодаря победе римская команда опередила «Милан» в турнирной таблице и занимает теперь 5-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

35-й тур

СПАЛ — «Рома» — 1:6 (1:2)

Голы: Калинич, 10 (0:1). Черри, 24 (1:1). Перес, 38 (1:2). Коларов, 47 (1:3). Бруну Перес, 52 (1:4). Бруну Перес, 75 (1:5). Дзаньоло, 90 (1:6).

СПАЛ: Летица, Фелипе, Томович, Сала (Реца, 6), Викари, Д`Алессандро (Петанья, 58), Дабо, Вальдифиори (Тунев, 81), Мурджа, Стрефецца (Куэльяр, 81), Черри (Ди Франческо, 58).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола (Дзаппакоста, 46), Бруну Перес, Манчини (Мерт Четин, 56), Кристанте, Пеллегрини (Дзаньоло, 56), Диавара (Вильяр, 56), Калинич, Перес (Клайверт, 78).

Предупреждение: Стрефецца, 77.

Судья: Манганьелло.

22 июля. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».