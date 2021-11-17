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Влахович летом может перейти в «Ювентус»

«Ювентус» летом планирует оформить переход Влаховича
13:48
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Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в «Ювентус» летом 2022 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны предварительно договорились о контракте на пять лет с окладом 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что оставаться в «Фиорентине» Влахович не хочет. В этом сезоне 21-летний форвард провел за итальянский клуб 13 матчей и забил 10 голов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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