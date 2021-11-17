Влахович летом может перейти в «Ювентус»

Форвард «Фиорентины» Душан Влахович может перейти в «Ювентус» летом 2022 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны предварительно договорились о контракте на пять лет с окладом 6 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что оставаться в «Фиорентине» Влахович не хочет. В этом сезоне 21-летний форвард провел за итальянский клуб 13 матчей и забил 10 голов.