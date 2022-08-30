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Сегодня, 09:48

«Рома» нашла замену травмированному Вейналдуму

Руслан Минаев
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«Рома» подпишет контракт с полузащитником «Олимпиакоса» Мэди Камара, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в ближайшее время 25-летний гвинеец пройдет медицинское обследование в Риме. «Джаллоросси» возьмут хавбека в аренду за 1,2 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов.

Камара заменит полузащитника римлян Джорджиньо Вейналдума, который выбыл на несколько месяцев после перелома ноги.

В прошлом сезоне Камара провел за «Олимпиакос» 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с греческим клубом действует до 2024 года.

Джорджиньо Вайналдум
ФК Олимпиакос (Пирей)
ФК Рома
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 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
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 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
4
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
5
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
6
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
7
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
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 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
12
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 Специя 3 1 1 1 3-5 4
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 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
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 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
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 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
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 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
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 - : -
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 - : -
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Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
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Наполи – Лечче
 - : -
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Хвича Кварацхелия

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Ювентус

 3
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

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Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

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И К Ж
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 1 1 0
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