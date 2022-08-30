«Рома» нашла замену травмированному Вейналдуму

«Рома» подпишет контракт с полузащитником «Олимпиакоса» Мэди Камара, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, в ближайшее время 25-летний гвинеец пройдет медицинское обследование в Риме. «Джаллоросси» возьмут хавбека в аренду за 1,2 миллиона евро с возможностью выкупа за 12 миллионов.

Камара заменит полузащитника римлян Джорджиньо Вейналдума, который выбыл на несколько месяцев после перелома ноги.

В прошлом сезоне Камара провел за «Олимпиакос» 45 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с греческим клубом действует до 2024 года.