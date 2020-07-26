«Рома» обыграла «Фиорентину», «Торино» сыграл вничью со СПАЛом

«Рома» в матче 36-го тура чемпионата Италии обыграла «Фиорентину» со счетом 2:1.

В составе «фиалок» голом отметился Никола Миленкович, хозяева ответили голами Джордана Верету и Эдином Джеко, которые реализовали пенальти.

После этого матча «Рома» с 64 очками расположилась на пятом месте в турнирной таблице, «Фиорентина» с 43 очками — на 12-й строчке.

В других матчах «Торино» сыграл вничью со СПАЛом (1:1), «Удинезе» обыграл «Кальяри» (1:0).

Чемпионат Италии. Серия А

36-й тур

«Рома» — «Фиорентина» — 2:1 (1:0)

Голы: Верету, 45 — с пенальти (1:0). Миленкович, 54 (1:1). Верету, 87 — с пенальти (2:1).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Спинаццола, Бруну Перес, Манчини, Мхитарян (Перес, 82), Верету, Пеллегрини (Дзаньоло, 60), Диавара (Кристанте, 77), Джеко.

«Фиорентина»: Терраччано, Касерес, Пеццела, Лирола, Миленкович, Рибери (Кутроне, 46), Данкан, Пульгар, Геззаль, Кьеза (Венути, 82), Куаме (Влахович, 46).

Предупреждения: Пеццела, 35. Касерес, 72. Геззаль, 85. Миленкович, 90+4. Манчини, 90+6.

Судья: Киффи (Италия).

26 июля. Рим. Стадион Олимпийский.

СПАЛ — «Торино» — 1:1 (0:0)

Голы: Верди, 57 (0:1). Д`Алессандро, 80 (1:1).

СПАЛ: Тьям, Саламон, Ционек, Викари, Дабо, Миссироли, Фарес (Искра, 58), Мурджа, Стрефецца (Хорват, 84), Петанья, Ди Франческо (Д`Алессандро, 58).

«Торино»: Сиригу, Ансальди, Нкулу, Иццо, Бремер, Ринкон (Лукич, 66), Мейте, Дзадза, Верди (Эдера, 85), Белотти, Беренгер.

Предупреждения: Ционек, 18. Ансальди, 38. Саламон, 39. Белотти, 42. Ринкон, 45.

Судья: Абиссо (Италия).

26 июля. Феррара. Стадион «Паоло Мацца».

«Кальяри» — «Удинезе» — 0:1 (0:1)

Гол: Окака Чука, 2.

«Кальяри»: Краньо, Клаван, Ликояннис (Маттьелло, 54), Пизакане (Перейро, 54), Чеппителли, Ионицэ (Бирса, 88), Жоау Педру, Нандес, Ладинетти (Фараго, 54), Рагатцу (Маригозу, 79), Симеоне.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (тер Авест, 81), Найтинк (Самир, 16), Де Майо, Стрюгер Ларсен, Бекао, Уоллас, Сема, Окака Чука (Несторовски, 68), де Пауль, Лазанья.

Предупреждения: Стрюгер Ларсен, 21. Ионицэ, 75. Нандес, 89.

Судья: Паскуа (Италия).

26 июля. Кальяри. Стадион «Сарденья Арена».