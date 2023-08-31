«Рома» объявила об аренде Лукаку из «Челси»

«Рома» на сайте объявила о переходе нападающего Ромелу Лукаку из «Челси».

30-летний бельгиец перешел в римский клуб на правах аренды до конца сезона-2023/24. В «Роме» он будет выступать под 90-м номером.

«Мы испытываем огромное удовлетворение от того, что Лукаку выбрал «Рому». Мы очень гордимся тем, что наши болельщики с таким воодушевлением приветствуют Ромелу», — прокомментировал переход нападающего генеральный директор «Ромы» Тиаго Пинто.

В прошедшем сезоне Лукаку выступал на правах аренды за «Интер». Он провел за команду 37 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 7 результативных передач.