Моуринью – о Лукаку: «Он мальчик с большим сердцем»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об игре форварда Ромелу Лукаку в матче против «Лечче» (2:1) в 11-м туре серии А.

30-летний бельгиец не реализовал пенальти в начале встречи и забил победный гол на 90+4-й минуте.

«Я никогда не расстраваюсь из-за тех, кто не забивает пенальти. Лукаку – игрок, которого я знаю лучше, чем кого-либо другого. Я тренировал его в трех разных командах. Когда он допускает ошибку, впоследствии он страдает.

Шанс забить победный гол пришелся как нельзя кстати. Теперь он сможет спать немного лучше. Он мальчик с большим сердцем, очень чувствительный и эмоциональный», – сказал Моуринью DAZN.

«Рома» в летнее трансферное окно арендовала Лукаку у «Челси». Форвард забил 9 мячей за римлян в 12 матчах серии А и Лиги Европы.