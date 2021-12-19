«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Верету
«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Жорданом Верету. Агент футболиста в ближайшее время посетит Рим, чтобы провести переговоры по этому вопросу, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Нынешний контракт 28-летнего хавбека истекает летом 2024 года.
В этом сезоне Верету провел 23 матча во всех турнирах. Он забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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