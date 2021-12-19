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«Сампдория» сыграла вничью с «Венецией»

21:52
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«Сампдория» сыграла вничью с «Венецией» в матче 18-го тура чемпионата Италии. Встреча закончилась со счетом 1:1.

«Сампдория» занимает 15-е место в чемпионате Италии (19 очков), «Венеция» — 16-е (17 очков).

Италия. Серия А. 18-й тур
19 дек, 20:00. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
1:1
Венеция
Голы
Габбьядини, 1 (1:0), Анри, 87 (1:1)
Сампдория
Аудеро Ауджелло Колли Йосида Берешиньски (Дрэгушин, 61 ) Торсби Адриэн Силва Экдаль (Аскильдсен, 86 ) Кандрева Капуто (Квальярелла, 75 ) Габбьядини (Верре, 61 )
Венеция
Ромеро Маццокки Эбуэхи Кальдара Чеккарони Ампаду (Вакка, 58) Тессманн (Анри, 58) Араму (Форте, 78) Кийен Бузио (Сигурдссон, 69) Йонсен (Чрнигой, 69)
Предупреждения
Аудеро 81, Адриэн Силва 88  -  Форте 82
Судьи
Абиссо
Италия. Серия А. 18-й тур
19 дек, 20:00. Olimpico Grande Torino (Турин)
Торино
1:0
Верона
Голы
Побега, 26 (1:0)
Торино
Милинкович-Савич Бремер Родригес (Эйна, 79 ) Синго (Буонджорно, 79 ) Джиджи (Зима, 55 ) Войвода Побега (Мандрагора, 79 ) Лукич Прат (Брекало, 63 ) Пьяца Санабрия
Верона
Монтипо Фараони Казале Чеккерини Маньяни Мигел Велозу (Бесса, 72) Лазович Илич (Канчелльери, 86) Капрари (Тамез, 28) Лазанья (Хонгла, 86) Симеоне
Предупреждения
Буонджорно 90  -  Чеккерини 28, Симеоне 65
Удаления
Маньяни 25
Судьи
Фаббри

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

21%

1.40

ИТБ1 (1.0)

17%

1.42

X2

15%

1.65
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта 1
Рома 4
Матч завершен

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм 2
Ливерпуль 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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