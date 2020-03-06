Рибери вернулся к тренировкам в общей группе после операции на голеностопе

Полузащитник «Фиорентины» Франк Рибери вернулся к тренировкам с командой в общей группе, сообщает пресс-служба клуба.

36-летний француз восстановился от повреждения голеностопа, которое заработал в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (0:1).

Рибери присоединился к «Фиорентине» летом 2019 года. На счету француза 2 гола и 2 результативных передачи в 11 матчах за «фиолетовых» в сезоне-2019/20.