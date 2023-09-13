«Реал» готов зимой купить Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может перейти зимой в чемпионат Испании, сообщает Fichajes.

По данным источника, игроком интересуется «Реал». Президент клуба Флорентино Перес лично хочет видеть 24-летнего форварда в команде. «Наполи» отпустит футболиста не менее чем за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне серии А футболист забил три гола в трех матчах.