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Распадори попросил руководство «Сассуоло» продать его этим летом. Форвардом интересуются «Ювентус» и «Наполи»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори попросил руководство клуба продать его этим летом, сообщает Sky Italia.

По информации источника, 22-летний итальянец не видит для себя будущего в нынешней команде и хочет сделать следующий шаг в карьере. В футболисте заинтересованы «Ювентус» и «Наполи».

Распадори — воспитанник «Сассуоло». В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

ФК Сассуоло
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