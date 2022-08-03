Распадори попросил руководство «Сассуоло» продать его этим летом. Форвардом интересуются «Ювентус» и «Наполи»

Нападающий «Сассуоло» Джакомо Распадори попросил руководство клуба продать его этим летом, сообщает Sky Italia.

По информации источника, 22-летний итальянец не видит для себя будущего в нынешней команде и хочет сделать следующий шаг в карьере. В футболисте заинтересованы «Ювентус» и «Наполи».

Распадори — воспитанник «Сассуоло». В прошлом сезоне он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 38 матчах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.