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Сегодня, 09:35

«Монца» близка к покупке защитника «Арсенала» Пабло Мари

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монца» ведет переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Пабло Мари, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны согласовали практически все условия сделки.

В прошлом сезоне Мари выступал на правах аренды за другой итальянский клуб — «Удинезе». В составе команды испанец забил 2 гола в 15 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

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