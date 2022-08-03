«Монца» близка к покупке защитника «Арсенала» Пабло Мари

«Монца» ведет переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Пабло Мари, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, стороны согласовали практически все условия сделки.

В прошлом сезоне Мари выступал на правах аренды за другой итальянский клуб — «Удинезе». В составе команды испанец забил 2 гола в 15 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 5 миллионов евро.