Рангник отказался от работы с «Ромой», потому что хочет завоевывать трофеи

Ральф Рангник отказался от должности спортивного директора «Ромы». По словам бывшего главного тренера «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «Лейпцига», он хочет возглавить команду, которая бы боролась за титулы.

— Я не веду переговоров с «Ромой». Я не могу представить себя в этом клубе сейчас, — цитирует Football Italia Рангника. — Последние 14 лет в «Хоффенхайме» и «Лейпциге» показали, что я сейчас в лучшей форме. Я достиг лучших результатов и в области развития клубов, и как тренер. Я вижу себя менеджером в амбициозном клубе, который может прямо сейчас бороться за трофеи.