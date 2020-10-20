Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Рангник отказался от работы с «Ромой», потому что хочет завоевывать трофеи

17:36

Ральф Рангник отказался от должности спортивного директора «Ромы». По словам бывшего главного тренера «Штутгарта», «Шальке», «Хоффенхайма» и «Лейпцига», он хочет возглавить команду, которая бы боролась за титулы.

— Я не веду переговоров с «Ромой». Я не могу представить себя в этом клубе сейчас, — цитирует Football Italia Рангника. — Последние 14 лет в «Хоффенхайме» и «Лейпциге» показали, что я сейчас в лучшей форме. Я достиг лучших результатов и в области развития клубов, и как тренер. Я вижу себя менеджером в амбициозном клубе, который может прямо сейчас бороться за трофеи.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир