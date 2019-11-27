Рангник может возглавить «Милан» в следующем сезоне

Новым главным тренером «Милана» может стать Ральф Рангник, сообщает Calciomercato.com.

Сообщается, что немецкий специалист, вероятно, начнет работу со следующего сезона. В таком случае он заменит Стефано Пиоли, который возглавил команду по ходу нынешней кампании. Указано, что руководство «Милана» заинтересовано в Рангнике. Владельцам клуба нравится, как он работал в своих предыдущих клубах.

При этом указано, что ему могут предоставить полномочия не только главного тренера, но и менеджера, как в Англии, чтобы он имел серьезное влияние на трансферную политику. Последним клубом 61-летнего Ральфа Рангника был «Лейпциг». Также он тренировал «Шальке», «Хоффенхайм», «Ганновер» и «Штутгарт». С «Шальке» он выиграл Кубок Германии, Кубок лиги и Суперкубок страны.

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