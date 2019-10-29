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Ради победы «Ромы» над «Миланом» Джеко вышел на матч в маске после перелома скулы. И забил гол

11:51
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Нападающий «Ромы» Эдин Джеко 6 октября получил перелом скулы в матче 8-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (1:1). Сообщалось, что для полного восстановления ему понадобится около трех недель.

Форвард вышел в стартовом составе на матч «Рома» — «Милан» (2:1) в специальной маске и открыл счет в матче на 38 минуте.

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