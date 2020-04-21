Раде Крунич: «После подписания контракта с «Миланом» я плакал»

Полузащитник «Милана» Раде Крунич рассказал о восстановлении после травмы и выступлении за клуб.

— Сейчас я чувствую себя хорошо, — сказал Крунич в интервью с фанатами в Instagram «Милана». - Уже месяц, как я без боли в ноге. Когда возобновится сезон, я буду готов.

Я надеюсь, что мы сможем возобновить тренировки 4 мая, а затем и чемпионат как можно скорее. Я не могу дождаться, чтобы начать играть снова.