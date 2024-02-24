«Болонья» на своем поле обыграла «Верону»

«Болонья» в матче 26-го тура чемпионата Италии обыграла «Верону» со счетом 2:0.

Отличились Джованни Фаббиан и Ремо Фройлер.

После этого матча «Болонья» с 48 очками занимает четвертое место в турнирной таблцие, «Верона» с 20 очками — на 18-й строчке.