Президент "Интера" заверил, что клуб никогда не забудет Спаллетти

Президент "Интера" Стивен Джан высоко оценил бывшего главного тренера команды Лучано Спаллетти. Ранее стало известно, что специалист покинул свой пост.
A Coach, a teacher, a friend. You have always given your best, either rain or shine. This 2 years of adventure means so much for Inter and for me personally. We will never forget your dedication to this team, and we all thank you from the bottom of our hearts. Once you are the coach of Inter⚫️🔵, you would be always my coach. Grazie Mister Spalletti. 💪🏻
- Тренер, учитель, друг. Ты всегда полностью отдавался работе в любую погоду, - написал президент в Инстаграме. - Эти два года многое значат для "Интера" и лично для меня. Мы никогда не забудем твою преданность команде и от всей души благодарим тебя. Если ты стал тренером "Интера", ты всегда будешь нашим тренером. Спасибо, мистер Спаллетти.
В прошедшем сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.
Ранее появилась информация, что Спаллетти могут сменить Антонио Конте или Жозе Моуринью.
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