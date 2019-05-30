Президент "Интера" заверил, что клуб никогда не забудет Спаллетти

Президент "Интера" Стивен Джан высоко оценил бывшего главного тренера команды Лучано Спаллетти. Ранее стало известно, что специалист покинул свой пост.

- Тренер, учитель, друг. Ты всегда полностью отдавался работе в любую погоду, - написал президент в Инстаграме. - Эти два года многое значат для "Интера" и лично для меня. Мы никогда не забудем твою преданность команде и от всей души благодарим тебя. Если ты стал тренером "Интера", ты всегда будешь нашим тренером. Спасибо, мистер Спаллетти.

В прошедшем сезоне "Интер" занял четвертое место в чемпионате Италии и вышел в групповой турнир Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что Спаллетти могут сменить Антонио Конте или Жозе Моуринью​.

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