Президент "Барселоны": "Когда Месси решит, мы переподпишем с ним контракт"

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу рассказал, когда клуб заключит новый контракт с Лионелем Месси.

- Контракт Месси будет длиться еще два года, но, судя по тому, как играет Лео, он будет выступать за нас еще много лет, - приводит слова Бартомеу Cadena COPE. - Он - интеллигент, который знает, что надо делать. Если Месси будет чувствовать себя хорошо, он даст нам знать. Когда он решит, мы переподпишем с ним контракт. Месси - лучший игрок в истории.

В текущем сезоне Месси сыграл в 27 матчах, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.