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Сегодня, 17:52

Брозович продлит контракт с «Интером» до 2026 года

Полузащитник «Интера» Брозович продлит контракт с клубом до 2026 года
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович договорился с миланским клубом о продлении контракта, сообщает Corriere dello Sport 21 февраля.

По информации источника, сегодня 29-летний хорват подпишет новое соглашение с «Интером».

Контракт полузащитника с миланским клубом будет рассчитан до 2026 гола. Брозович будет зарабатывать по новому соглашению шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Брозович забил один мяч и отдал две результативные передачи в 33 матчах за «Интер».

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/inter/2022/02/21-90126879/brozovic_tutto_fatto_per_il_rinnovo_con_l_inter_nelle_prossime_ore_la_firma
Марсело Брозович
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 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
4
 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
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