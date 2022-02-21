Брозович продлит контракт с «Интером» до 2026 года

Полузащитник «Интера» Брозович продлит контракт с клубом до 2026 года

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович договорился с миланским клубом о продлении контракта, сообщает Corriere dello Sport 21 февраля.

По информации источника, сегодня 29-летний хорват подпишет новое соглашение с «Интером».

Контракт полузащитника с миланским клубом будет рассчитан до 2026 гола. Брозович будет зарабатывать по новому соглашению шесть миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне Брозович забил один мяч и отдал две результативные передачи в 33 матчах за «Интер».