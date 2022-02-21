«Аталанта» хочет подписать контракт с Белотти

«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти, который будущим летом станет свободным агентом, сообщает Corriere dello Sport.

«Быки» пока не могут договориться о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом. В нынешнем сезоне Белотти стал автором трех голов и одной голевой передачи в 11 матчах итальянской серии А.

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. В 2021 году Белотти в составе сборной Италии стал победителем Евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.