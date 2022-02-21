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Сегодня, 17:13

«Аталанта» хочет подписать контракт с Белотти

«Аталанта» претендует на нападающего «Торино»
Иван Шитик
Корреспондент
Андреа Белотти.
Фото AFP

«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти, который будущим летом станет свободным агентом, сообщает Corriere dello Sport.

«Быки» пока не могут договориться о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом. В нынешнем сезоне Белотти стал автором трех голов и одной голевой передачи в 11 матчах итальянской серии А.

Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. В 2021 году Белотти в составе сборной Италии стал победителем Евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.

Андреа Белотти
ФК Аталанта
ФК Торино
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 Наполи 25 16 5 4 46-17 53
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 Ювентус 26 13 8 5 38-23 47
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 Аталанта 25 12 8 5 46-30 44
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7
 Фиорентина 25 13 3 9 44-34 42
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 Рома 26 12 5 9 44-34 41
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 Верона 26 10 7 9 49-42 37
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