«Аталанта» хочет подписать контракт с Белотти
«Аталанта» претендует на нападающего «Торино»
«Аталанта» проявляет интерес к нападающему «Торино» Андреа Белотти, который будущим летом станет свободным агентом, сообщает Corriere dello Sport.
«Быки» пока не могут договориться о заключении нового соглашения с 28-летним футболистом. В нынешнем сезоне Белотти стал автором трех голов и одной голевой передачи в 11 матчах итальянской серии А.
Белотти выступает за «Торино» с 2015 года. В 2021 году Белотти в составе сборной Италии стал победителем Евро.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 28 миллионов евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|26
|17
|5
|4
|52-28
|56
|
2
|Интер
|25
|16
|6
|3
|55-22
|54
|
3
|Наполи
|25
|16
|5
|4
|46-17
|53
|
4
|Ювентус
|26
|13
|8
|5
|38-23
|47
|
5
|Аталанта
|25
|12
|8
|5
|46-30
|44
|
6
|Лацио
|26
|12
|7
|7
|53-40
|43
|
7
|Фиорентина
|25
|13
|3
|9
|44-34
|42
|
8
|Рома
|26
|12
|5
|9
|44-34
|41
|
9
|Верона
|26
|10
|7
|9
|49-42
|37
|
10
|Торино
|25
|9
|6
|10
|32-26
|33
|
11
|Сассуоло
|26
|8
|9
|9
|43-44
|33
|
12
|Эмполи
|26
|8
|7
|11
|38-50
|31
|
13
|Удинезе
|25
|6
|10
|9
|34-41
|28
|
14
|Болонья
|24
|8
|4
|12
|29-40
|28
|
15
|Сампдория
|26
|7
|5
|14
|35-42
|26
|
16
|Специя
|25
|7
|5
|13
|27-46
|26
|
17
|Венеция
|25
|5
|7
|13
|23-44
|22
|
18
|Кальяри
|25
|4
|9
|12
|25-46
|21
|
19
|Дженоа
|26
|1
|13
|12
|22-47
|16
|
20
|Салернитана
|25
|3
|5
|17
|19-58
|13
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.02
|22:45
|
Ювентус – Торино
|1 : 1
|19.02
|17:00
|
Сампдория – Эмполи
|2 : 0
|19.02
|20:00
|
Рома – Верона
|2 : 2
|19.02
|22:45
|
Салернитана – Милан
|2 : 2
|20.02
|14:30
|
Фиорентина – Аталанта
|1 : 0
|20.02
|17:00
|
Венеция – Дженоа
|1 : 1
|20.02
|20:00
|
Интер – Сассуоло
|0 : 2
|20.02
|22:45
|
Удинезе – Лацио
|1 : 1
|21.02
|21:00
|
Кальяри – Наполи
|- : -
|21.02
|23:00
|
Болонья – Специя
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|19
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|18
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|12
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|
|
Антонио Кандрева
Сампдория
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|20
|1
|7
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|21
|1
|4
|
|
Роберто Сориано
Болонья
|22
|1
|4
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