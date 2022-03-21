Бернардески не может договорить о новом контракте с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Бернардески хочет продлить контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

Но пока стороны не могут сойтись в вопросе заработной платы футболиста. 28-летний Бернардески хочет получать 4,2 миллиона евро в год (без учета бонусов). «Юве» предлагает трехлетний контракт с зарплатой в 3 миллиона за сезон.

В сезоне-2021/22 итальянский футболист провел 24 матча за «Ювентус», на его счету один гол и шесть результативных передач.

Ранее появилась информация, что «Ювентус» также не может договориться о новом контракте с нападающим Пауло Дибала. Аргентинец готов летом покинуть команду в статусе свободного агента.