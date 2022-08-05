Нападающий «Сассуоло» Распадори согласовал контракт с «Наполи»

Нападающий сборной Италии Джакомо Распадори близок к переходу из «Сассуоло» в «Наполи», сообщает журналист Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано на пять лет, а зарплата игрока в новом клубе составит 2,5 миллиона евро в год. В начале следующей недели руководство «адзурри» встретится с боссами «Сассуоло» для согласования последних деталей трансфера.

В прошедшем сезоне 22-летний итальянец сыграл в 38 матчах во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 6 голевых передач. Его контракт с «Сассуоло» рассчитан до 2024 года.