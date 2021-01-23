Пирло рассказал о кадровой ситуации в «Ювентусе» перед матчем с «Болоньей»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло рассказал, кого из игроков он может использовать в матче 19-го тура серии А против «Болоньи».

«У Кьеллини были небольшие проблемы со спиной на разминке перед матчем с «Наполи», — цитирует тренера официальный сайт клуба. — У нас вернулись почти все. Мерих Демирал тренировался с командой и тоже доступен для выбора. Завтра я выберу между Кьеллини и Демиралом, а Раду Драгусин может сыграть в Кубке Италии в среду».

Матч «Ювентус» — «Болонья» состоится 23 января. Начало в 14.30 по московскому времени.