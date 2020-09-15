Пирло признан самым сексуальным тренером в серии А

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло был признан самым сексуальным тренером в серии А по версии итальянского сайта знакомств Joyclub.

41-летний специалист при этом еще не успел провести ни одного матча во главе туринского клуба. За Пирло проголосовало 23 процента опрошенных. За ним в рейтинге следуют Эусебио Ди Франческо («Кальяри») и Филиппо Индзаги («Беневенто»).

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо занял четвертое место, пятая строчка у Пауло Фонсека из «Ромы».