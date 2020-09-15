Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пирло признан самым сексуальным тренером в серии А

03:29
Андреа Пирло. Фото Twitter
Андреа Пирло. Фото Twitter
Теги:

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло был признан самым сексуальным тренером в серии А по версии итальянского сайта знакомств Joyclub.

41-летний специалист при этом еще не успел провести ни одного матча во главе туринского клуба. За Пирло проголосовало 23 процента опрошенных. За ним в рейтинге следуют Эусебио Ди Франческо («Кальяри») и Филиппо Индзаги («Беневенто»).

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо занял четвертое место, пятая строчка у Пауло Фонсека из «Ромы».

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир