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Сегодня, 13:35

Пирло — о результатах «Ювентуса»: «Команда находится на правильном пути»

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Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло оценил результаты туринцев в текущем сезоне.

«Цель «Ювентуса» — обеспечить себе попадание в Лигу чемпионов. Команда на правильном пути», — приводит слова Пирло Sky Sports.

После 30 туров чемпионата Италии «Ювентус» располагается на третьем месте, набрав 59 очков. Туринцы отстают от лидирующего «Интера» на 20 очков. «Милан», занимающий вторую строчку, опережает черно-белых на 6 очков.

В следующем туре серии А «зебры» встретятся с «Фиорентиной». Игра пройдет 7 апреля в Турине. Начало — в 21.45 мск.

Андреа Пирло
Футбол
ФК Ювентус
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 30 25 4 1 73-14 79
2
 Милан 30 20 5 5 57-34 65
3
 Ювентус 30 17 8 5 44-24 59
4
 Болонья 30 16 9 5 45-25 57
5
 Рома 30 15 7 8 55-35 52
6
 Аталанта 29 15 5 9 54-32 50
7
 Лацио 30 14 4 12 37-33 46
8
 Наполи 30 12 9 9 44-36 45
9
 Торино 30 11 11 8 29-26 44
10
 Фиорентина 29 12 7 10 42-34 43
11
 Монца 30 11 9 10 32-37 42
12
 Дженоа 30 8 11 11 32-37 35
13
 Лечче 30 6 11 13 26-45 29
14
 Удинезе 30 4 16 10 29-45 28
15
 Верона 30 6 9 15 27-40 27
16
 Кальяри 30 6 9 15 30-51 27
17
 Фрозиноне 30 6 7 17 38-61 25
18
 Эмполи 30 6 7 17 22-45 25
19
 Сассуоло 30 6 6 18 34-57 24
20
 Салернитана 30 2 8 20 23-62 14
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
5.04 21:45
Салернитана – Сассуоло
 - : -
6.04 16:00
Милан – Лечче
 - : -
6.04 19:00
Рома – Лацио
 - : -
6.04 21:45
Эмполи – Торино
 - : -
7.04 13:30
Фрозиноне – Болонья
 - : -
7.04 16:00
Монца – Наполи
 - : -
7.04 19:00
Кальяри – Аталанта
 - : -
7.04 19:00
Верона – Дженоа
 - : -
7.04 21:45
Ювентус – Фиорентина
 - : -
8.04 21:45
Удинезе – Интер
 - : -
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ЖК
Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 23
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 15
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 12
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 8
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 8
Уэстон Маккенни

Уэстон Маккенни

Ювентус

 7
И К Ж
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 28 1 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 25 1 6
Ламек Банда

Ламек Банда

Лечче

 20 1 5
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