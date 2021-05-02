Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал волевую победу над «Удинезе» (2:1) в матче 34-го тура чемпионата Италии.

«Мы снова усложнили себе жизнь, но боролись до конца — это главное. Было важно победить, учитывая то, как сегодня сыграли наши конкуренты. В некоторых матчах мне не нравилось отношение игроков к делу, но сегодня все было иначе, заключительные объятия были демонстрацией нашего единства. Мы должны продолжать в том же духе.

Чемпионство «Интера»? Поздравлю их и Конте с заслуженным титулом. Нам нужно измениться, потому что мы хотим вновь стать чемпионами. Начинается новая эра, мы хотим стать ее частью», — цитирует Пирло Sky Sport Italia.