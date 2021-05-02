«Сампдория» переиграла «Рому»

«Сампдория» победила «Рому» в матче 34-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Римский клуб не может выиграть на протяжении четырех встреч.

«Сампдория» набрала 45 очков и занимает 9-е место. «Рома» осталась на 7-й строчке (55 очков).

Чемпионат Италии. Серия А

34-й тур

«Сампдория» — «Рома» — 2:0 (1:0)

Голы: Адриэн Силва, 45 (1:0). Янкто, 65 (2:0).

Нереализованный пенальти: Джеко, 71 (вратарь)

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 85), Верре (Рамирес, 73), Янкто, Торсби, Габбьядини (Бальде, 73), Дамсгор (Кандрева, 81).

«Рома»: Фузату, Сантон (Карсдорп, 69), Смоллинг, Бруну Перес, Манчини, Кумбулла (Роджер Ибаньес, 64), Мхитарян, Кристанте, Вильяр (Дарбо, 83), Джеко, Майораль (Пасторе, 69).

Предупреждения: Кумбулла, 24. Кристанте, 32. Манчини, 70.

Судья: Сакки (Италия).

2 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».