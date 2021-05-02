«Сампдория» переиграла «Рому»
«Сампдория» победила «Рому» в матче 34-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0. Римский клуб не может выиграть на протяжении четырех встреч.
«Сампдория» набрала 45 очков и занимает 9-е место. «Рома» осталась на 7-й строчке (55 очков).
Чемпионат Италии. Серия А
34-й тур
«Сампдория» — «Рома» — 2:0 (1:0)
Голы: Адриэн Силва, 45 (1:0). Янкто, 65 (2:0).
Нереализованный пенальти: Джеко, 71 (вратарь)
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Тонелли, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 85), Верре (Рамирес, 73), Янкто, Торсби, Габбьядини (Бальде, 73), Дамсгор (Кандрева, 81).
«Рома»: Фузату, Сантон (Карсдорп, 69), Смоллинг, Бруну Перес, Манчини, Кумбулла (Роджер Ибаньес, 64), Мхитарян, Кристанте, Вильяр (Дарбо, 83), Джеко, Майораль (Пасторе, 69).
Предупреждения: Кумбулла, 24. Кристанте, 32. Манчини, 70.
Судья: Сакки (Италия).
2 мая. Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2020-2021/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю