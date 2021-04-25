Мората не уверен насчет своего будущего в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората выразил сомнения в том, что сможет остаться в итальянской команде по окончании нынешнего сезона.

«Все знают, что я с удовольствием остался бы в «Ювентусе» навсегда, если бы мог, но футбол — это бизнес, а футболисты не так часто что-то решают», — приводит Football Italia слова Мораты.

Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико». На счету 28-летнего итальянца 18 голов и 12 результативных передач в 40 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.