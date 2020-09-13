Пирло доволен игрой «Ювентуса» в матче с «Новарой»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился впечатлениями после товарищеского матча с «Новарой» (5:0).

«Я доволен, потому что это первая игра, — сказал Пирло в интервью Sky Sport Italia. — Только в четверг мы получили всех имеющихся игроков и имели лишь два дня, чтобы подготовиться к матчу. Поэтому я доволен. Ребята мотивированы, они хорошо поработали. Это самое главное.

Мы пробуем разные варианты. В первом тайме мы начали с четырьмя защитниками, затем перешли на игру в три защитника. Во втором тайме у нас было три игрока в обороне и столько же в атаке. Мы используем разные варианты, чтобы просмотреть всех игроков. У нас осталась одна неделя до игры в воскресенье".

«Ювентус» начнет чемпионат Италии домашним матчем с «Сампдорией». Эта игра состоится 20 сентября. Начало в 21.45 по московскому времени.