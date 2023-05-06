Пиоли — о матче с «Лацио»: «Надеюсь, «Милан» будет контролировать ход игры»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 34-го тура серии А против «Лацио».

«В наших последних шести матчах чемпионата команда в целом контролировала ход событий и доминировала больше, чем раньше, но нам удалось одержать только две победы, — цитирует пресс-служба клуба Пиоли. — Мы заслуживали большего, но чего-то не хватило. Я надеюсь, что в матче с «Лацио» команда снова будет контролировать ход матча, но в то же время будет более точной и эффективной перед воротами соперника. Это важный матч, почти игра на выбывание».

«Милан» занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, набрав 58 очков. «Лацио» располагается на 2-й строчке — 64 очка.

Матч «Милан» — «Лацио» пройдет сегодня, 6 мая. Начало встречи — 16.00 мск.