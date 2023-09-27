Петрович: «Трансфер Миранчука в Италию точно не был ошибкой»

Черногорский тренер Желько Петрович прокомментировал отсутствие регулярной игровой практики у Алексея Миранчука в «Аталанте».

«Трансфер Миранчука в Италию точно не был ошибкой. Уверен, Алексей счастлив сейчас, что он в Европе. Но тут нужно понимать, чего конкретно он хочет. Миранчук может быть частью сильной команды, в который 20 классных футболистов и где никто не гарантирует место на поле. Или он может играть постоянно в слабом клубе, при этом уступая в пяти матчах из десяти. Тут уже выбор за ним самим. Если он хочет выступать на высоком уровне, ему нужно биться каждый день. Если ситуация с игровым временем в «Аталанте» никак не изменится, зимой ему нужно будет принимать какое-то решение, признать, что он недостаточно хорош для Бергамо и просить об аренде. Самое важное для него — игровая практика. В то же время проблемой может стать отсутствие у него паспорта ЕС, но ситуацию решать как-то необходимо», — цитирует «РБ Спорт» Петровича.

В этом сезоне 27-летний россиянин принял участие в двух матчах, сыграв в общей сложности меньше 40 минут.