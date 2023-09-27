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Сегодня, 00:48

Осимхен может подать иск в суд на «Наполи» из-за юмористического видео

Евгений Козинов
Корреспондент
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Виктор Осимхен.
Фото Reuters

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен новым роликом на странице команды в TikTok.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок может подать иск в суд на клуб, так как считает, что юмористический видеоролик с неарилизованным пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж.

Агент форварда Роберто Календа считает, что такого не должно быть в профессиональном клубе.

«То, что произошло сегодня в официальном аккаунте «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.

Виктор Осимхен
Футбол
ФК Наполи
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 5 5 0 0 14-1 15
2
 Ювентус 6 4 1 1 12-6 13
3
 Милан 5 4 0 1 10-7 12
4
 Лечче 6 3 2 1 8-5 11
5
 Фиорентина 5 3 1 1 11-9 10
6
 Аталанта 5 3 0 2 10-5 9
7
 Наполи 5 2 2 1 8-5 8
8
 Торино 5 2 2 1 6-5 8
9
 Фрозиноне 5 2 2 1 8-7 8
10
 Верона 5 2 1 2 4-5 7
11
 Болонья 5 1 3 1 3-4 6
12
 Сассуоло 5 2 0 3 9-11 6
13
 Рома 5 1 2 2 12-7 5
14
 Монца 5 1 2 2 4-7 5
15
 Дженоа 5 1 1 3 4-8 4
16
 Лацио 5 1 1 3 5-8 4
17
 Салернитана 5 0 3 2 4-9 3
18
 Удинезе 5 0 3 2 1-6 3
19
 Кальяри 5 0 2 3 1-6 2
20
 Эмполи 5 0 0 5 0-13 0
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