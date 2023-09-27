Осимхен может подать иск в суд на «Наполи» из-за юмористического видео

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен остался недоволен новым роликом на странице команды в TikTok.

По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок может подать иск в суд на клуб, так как считает, что юмористический видеоролик с неарилизованным пенальти в матче с «Болоньей» унижает его имидж.

?? This was the original video posted by Napoli about Victor Osimhen... and then deleted.



?? ...player's agent Calenda announced that Osimhen is considering to take legal action against Napoli. pic.twitter.com/0PLunco9aD — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 26, 2023

Агент форварда Роберто Календа считает, что такого не должно быть в профессиональном клубе.

«То, что произошло сегодня в официальном аккаунте «Наполи» в TikTok, неприемлемо. Видео, высмеивающее Виктора, сначала было обнародовано, а затем с опозданием удалено. Мы оставляем за собой право инициировать судебное разбирательство и любую полезную инициативу для защиты Виктора», — сказал Календа.