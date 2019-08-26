Перотти пропустит два месяца

Нападающий «Ромы» Диего Перотти выбыл на пару месяцев. У игрока диагностировано повреждение левой четырехглавой мышцы бедра, сообщает официальный сайт римлян.

Из-за этого Перотти пропустил матч 1-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (3:3). По прогнозам врачей, на восстановление у игрока уйдет полтора-два месяца.

В прошлом сезоне Перотти также испытывал различные мышечные проблемы, из-за чего сыграл только 15 матчей во всех турнирах.