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Перотти пропустит два месяца

14:47
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Нападающий «Ромы» Диего Перотти выбыл на пару месяцев. У игрока диагностировано повреждение левой четырехглавой мышцы бедра, сообщает официальный сайт римлян.

Из-за этого Перотти пропустил матч 1-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (3:3). По прогнозам врачей, на восстановление у игрока уйдет полтора-два месяца.

В прошлом сезоне Перотти также испытывал различные мышечные проблемы, из-за чего сыграл только 15 матчей во всех турнирах.

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