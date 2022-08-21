«Интер» близок к тому, чтобы арендовать Ачерби у «Лацио»

Защитник «Лацио» Франческо Ачерби близок к переходу в «Интер», сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, стороны практически договорились об арендной сделке, в которую может быть включено право выкупа футболиста. 34-летний итальянец отклонил 5 предложений от других клубов этим летом и рассчитывает продолжить карьеру именно в «Интере».

В прошлом сезоне Ачерби забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 36 матчах за «Лацио». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.