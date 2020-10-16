Паулу Фонсека: «Я все еще считаю, что могу выиграть трофей с «Ромой»

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал о своих амбициях в качестве наставника команды.

— С момента, как я пришел, в клубе произошло много серьезных изменений, — приводит Football Italia слова Фонсеки. — Важно найти баланс, чтобы добиться положительных результатов. Надо помнить, что «Рома» начала новый проект, в команде 14 новичков, мы играем в совершенно другом стиле и по созданию голевых моментов в чемпионате Италии уступаем только «Аталанте». Я считаю, что нам удалось создать атакующую команду, которая большую часть времени проводит на чужой половине поля. Мы хотим еще больше доминировать в этом сезоне. Я все еще считаю, что могу выиграть трофей с «Ромой». Это сложно, но это мотивирует продолжать работать.