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Пауло Дибала: «Не чувствую себя лидером «Ювентуса» и не пытаюсь им быть»

15:36
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, в чем изменилась игра команды после прихода Маурицио Сарри.

— Руководство командой изменилось, — цитирует Дибалу El Pais. - У Сарри совершенно иное понимание игры. Для меня и, возможно, даже для остальных нападающих, это интереснее. Мы больше держим мяч и создаем много моментов. Это дает вам шанс взять и сделать что-то другое, потому что вы знаете, что вы получите еще один момент.

Я чувствую себя важным игроком, которого уважают болельщики и мои товарищи по команде. Но я не чувствую себя лидером и не пытаюсь им быть. Эвра, например, был феноменальным в этом плане. Или Буффон — только его присутствие впечатляет.

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