Пауло Дибала: «Не чувствую себя лидером «Ювентуса» и не пытаюсь им быть»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, в чем изменилась игра команды после прихода Маурицио Сарри.

— Руководство командой изменилось, — цитирует Дибалу El Pais. - У Сарри совершенно иное понимание игры. Для меня и, возможно, даже для остальных нападающих, это интереснее. Мы больше держим мяч и создаем много моментов. Это дает вам шанс взять и сделать что-то другое, потому что вы знаете, что вы получите еще один момент.