Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Италия

Пауло Дибала: «Милан» все еще остается «Миланом»

06:40
Теги:

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в 12-м туре чемпионата Италии. На счету аргентинца гол.

— Важно было победить независимо от того, кто забил, — цитирует форварда Sky Sport Italia. —  Это было не самая лучшая наша игра, но мы должны были победить любыми средствами для достижения нашей главной цели — чемпионства. «Милан» не очень хорошо стартовал в этом сезоне, но он все еще остается «Миланом». Это отличная команда с качественными игроками, которые могут создать проблемы. Щенсны действительно хорошо справился сегодня.

Сейчас может показаться, что «Интер» или «Ювентус» выиграют чемпионат, но впереди еще долгий путь.

Чемпионат Италии: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей

Ювентус — Милан

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир