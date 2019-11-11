Пауло Дибала: «Милан» все еще остается «Миланом»

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала прокомментировал победу над «Миланом» (1:0) в 12-м туре чемпионата Италии. На счету аргентинца гол.

— Важно было победить независимо от того, кто забил, — цитирует форварда Sky Sport Italia. — Это было не самая лучшая наша игра, но мы должны были победить любыми средствами для достижения нашей главной цели — чемпионства. «Милан» не очень хорошо стартовал в этом сезоне, но он все еще остается «Миланом». Это отличная команда с качественными игроками, которые могут создать проблемы. Щенсны действительно хорошо справился сегодня.

Сейчас может показаться, что «Интер» или «Ювентус» выиграют чемпионат, но впереди еще долгий путь.

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Ювентус — Милан