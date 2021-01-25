«Сампдория» обыграла «Парму», одержав вторую победу подряд

«Сампдория» в матче 19-го тура чемпионата Италии обыграла «Парму» со счетом 2:0.

Отличились Мая Йосида и Бальде Кейта.

После этого матча «Сампдория» с 26 очками расположилась на 10-м месте в турнирной таблице, «Парма» с 13 очками — на 19-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

19-й тур

«Парма» — «Сампдория» — 0:2 (0:2)

Голы: Йосида, 25 (0:1). Бальде, 34 (0:2).

«Парма»: Сепе, Якопони, Конти, Гальоло, Пеццелла (Риччи, 86), Куцка, Куртич, Грасси (Бругман, 66), Эрнани (Карамо, 46. Михайла, 80), Жервинью, Корнелиус.

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Адриэн Силва (Экдаль, 82), Кандрева (Янкто, 82), Рамирес (Верре, 70), Торсби, Квальярелла (Торрегросса, 70), Бальде (Дамсгор, 58).

Предупреждения: Бальде, 32. Куцка, 32.

Судья: Манганьелло (Италия).

24 января. Парма. Стадион «Эннио Тардини».